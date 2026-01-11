佐藤隆太、「長年苦楽を共にした」ものとの“お別れ”を報告「皆さんお気付きだろうか？」
俳優の佐藤隆太（45）が8日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットの報告とともに、「長年苦楽を共にした」ものとの“お別れ”を報告した。
【写真】「おめでとうございます」“金髪”ニューヘアで新しいスマホを手に満足げな佐藤隆太
佐藤は「今日は髪を切りました もう25年ほどヘアメイクを担当して下さっている方に、毎度のようにお願いしまして。いつもありがとうございます」と報告。
さらに「そして…皆さんお気付きだろうか？ワタクシの手に握られているスマホがiPhone17だという事をっっっ!!?そーです。ワタクシ遂に、長年苦楽を共にしたiPhone7とお別れを致しました。まさかのプラス10です」とうれしそうにつづり、金髪のニューヘアで新しいスマホを手に得意げな表情を見せる自身のショットをアップした。
この投稿に俳優の岡田義徳（48）から「俺のステッカー貼ってくれてたのにー、、」と嘆きのようなコメントが届いたほか、ファンからは「新しい髪型もめちゃ似合う〜」「10もレベルアップしてるぅぅーーーーーwwwww おめでとうございます」「これでインライもスムーズですね笑」「髪型お似合いです 物持ちが良いんですね！」「いつまでもかっこいいです〜」などの反響が寄せられている。
