タレントの上沼恵美子が１１日放送の「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。歌手の郷ひろみ、女優の大地真央と対談し自身の挫折について語った。

１９９５年から２０２０年まで放送された関西テレビ「快傑えみちゃんねる」の降板が決定。上沼は「急に降板が決まって。気持ち、心すべてを注いだ番組だったので、なんという終わり方だと思いましたね」と悔しさを滲ませた。

上沼は「仕返しをできへんかな」と思っていたところ文藝春秋が取材に来たという。取材に答えているうちに降板の話となり「手記という形でドーンと出ました」と仕返しに成功した。

上沼が「２人は仕返しとかしませんやん。挫折とかなかったんじゃないですか」と質問。郷は「あったんでしょうけど。まぁいいか、こういう人もいるなぁということで過ぎてしまう」と対処法を語った。

上沼は「瀬戸内寂聴さんも同じことをおっしゃってました。そんなことに腹を立ててる時間がもったいないって。分かるんですよ。それができないからキーってなる。『どうしたらいいんですか？』って聞いたら『感謝』って言うんです。できるかーっ！」とぶっちゃけ笑いを誘っていた。