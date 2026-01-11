V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼VS¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¾å±Ç·èÄê! - ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ50¼þÇ¯¡¢VS¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®
Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼VS¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ò3·î20Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢7·î29Æü¤ËBlu-ray&DVD¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡û2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥ì¥Ã¥ÉÊÂ¤Ö¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø!
¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï»ØÎØ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹âºÇ¶¯¤Î"¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó"¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿"¥Ð¥¯¥¢¥²"¤Ê¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×30¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÎ¾¥ì¥Ã¥É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡½¡½¡£¡×¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡£
¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë»Ñ¡¢¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÂâ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Î¥ì¥Ã¥É¤Î¸÷µ±¤¯»Ñ¤¬¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÌ´¤Î¶¦Æ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î20Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢7·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray&DVD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ(DVD 5,500±ß/Blu-ray 6,600±ß)¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡ÖDX¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¥»¥Ã¥È¡×¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¼çÂê²ÎCD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡Ö¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û(½é²óÀ¸»º¸ÂÄê)¡×(DVD 13,200±ß/Blu-ray 14,300±ß)¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊÌÈÇ¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ËÆÃÅµ¡ÖDX¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¥»¥Ã¥È¡×
¡û¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¡ß¡ÖVS¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯! ¤¤¤Þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë!?
1975Ç¯¡¢¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ª¡¼¥ìVS¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(96Ç¯)¤òÂè1ºî¤È¤¹¤ë¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖVS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢2026Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë30¼þÇ¯!
¤¤¤Þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¡ÖVS¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤¬ÃÂÀ¸!
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¢¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®! ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡õ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤òÌÜ·â¤»¤è!!
¡û¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡½¡½¡½¥¨¥ó¥²¡¼¥¸!
¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¤³¤ÈÈÏÆ»ÂçÌé¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥É¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥é¥¹¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê(BBG)¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢BBG¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹No.1²ø¿Í¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Í»¹ç¡×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢´öÂ¿¤ÎÊÂ¹Ô±§Ãè¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÇÀ±¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤¤¤¦°ÛÀ±¤Ç¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¤ÎÁ°¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ìËâ½Ã¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥°¥ë¥Þ¡¼¡£¤½¤³¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤³¤È±óÌîËÊ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥¬¥ì¥Ã¥É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÂ·¤¨¤¿º¢¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡£Èà¤é¤¬µï¤ëÃÏµå¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¤¿¤Á5¿Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¸½¤ì²ÃÀª¤¹¤ë¡£¤À¤¬¥Î¡¼¥ï¥ó¤Ï¶¯¤¯¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á8¿Í¤Ï´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿±óÌîËÊ! ¤·¤«¤·¡¢ËÊ¤ÏÉáÃÊ¤Î¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¸÷¤Î¤è¤¦¤ËÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¿ÍÊª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸!¡ÖÀï¤¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤ÈÂ©´¬¤¯¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¶õ´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢8¿Í¤ò°Û¶õ´Ö¤Ø¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÙÉðÄ´¤È¥Ö¡¼¥±¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Í»¹ç¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢À¤³¦¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥ï¥ó¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¢½¸¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«? ¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÊ¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?
¡û¥¥ã¥¹¥È
ÅßÌî¿´±û
ÎëÌÚ½¨æû
¿ÀÅÄÀ»»Ê
¾¾ËÜ¿Î
»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯
ÌÚÂ¼³¡´õ
°æÆâÍªÍÛ
ÍÕ»³ÐÒ¼ù
ÎëÌÚÈþ±©
ã·Æ£ÍþÍ¤
ÁêÇÏ Íý
µÜß· Í¤
»°ËÜÌÚÂçÊå
¤Þ¤ë¤Ô
¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³
¡ûÀ¼¤Î½Ð±é
³á Íµµ®
KENN
¶ðÅÄ ¹Ò
²Ö¹¾²Æ¼ù
¿ÛË¬Éô½ç°ì
¿å¼ùÆà¡¹
½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¾¾ËÜÍü¹á
¡û¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§È¬¼ê»°Ïº
µÓËÜ¡§Èõ¸ýÃ£¿Í
´ÆÆÄ¡§Ãæß·¾Í¼¡Ïº
(C)2026 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç©¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
