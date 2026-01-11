声優、アーティストとして活躍する伊達さゆりが１０日、千葉・イオンモール幕張新都心グランドモールでデビューミニアルバム「Ｐａｒｔｙ！Ｐａｒｔｙ！！Ｐａｒｔｙ！！！」（３月２５日発売）のリリース記念イベントを開催した。

イベントは、伊達おなじみのオリジナルソング「１ｕｐ！」からスタート。ファンから事前に募集していた質問コーナーでは、「アーティストカラーは何色ですか？」と聞かれ、「ミニアルバムのコンセプト色でもあるのですが、ド派手な濃いめのピンクがかわいいな、と思っています！」と回答。さらに「私のベースに『ハッピー』があります。私はハッピーが大好きなので！ そういう世界観がお届けできればと思っています！」と今後の意気込みを語った。

その後、ミニアルバムの表題曲「自ＬＯＶＥ♡♡」（みずからぶ）を初披露。ファンから贈られるクラップに乗せて、笑顔で歌い切った。

イベント後、伊達は「リリースイベント自体が初めての経験で、こういう表現が正しいかどうかわかりませんが、終わってみたら儚かったです。あっという間に終わってしまった」と笑顔。大勢のファンに見守られながらのステージに、「私がステージに立つ前から場を温めてくださって、本当にありがたかったです！ いつまでもステージに立っていたかったくらいです…」と感謝の気持ちを噛み締めていた。

４月１１日、１２日にはミニアルバムを引っ提げて、東京ワンマンライブを開催。「現在、絶賛打ち合わせ中です！ ライブ自体が１本のストーリーになるような構成を考えていまして、世界に入り込んだような感覚になってもらえるようなステージにしたいと思っています。とにかく、バラエティに富んだ内容になる予定ですので、ぜひ遊びに来てください！」と呼びかけた。

最後に今年の抱負を聞かれると、「アーティスト活動がスタートしたものの、まだ実感が湧いておらず…。自分と向き合ったり、戦う時間が必要になってくると思いますし、そのうえで自分が『いい』と感じているものがみんなに届いてほしいという気持ちが強いです」と告白。「また、普段から声の仕事をしているからこそ、声について考えることが多くて。『声で何が表現できるの？』と自問自答することも多いのですが、ライブで歌声を届けることにより、ちょっとずつ好きになれる気がするんです。アフレコだけでなく、ラジオやナレーションをするときにもそれを感じることができるようになってきましたし、今後も声に携わる仕事をたくさんしていきたいですね」と決意していた。