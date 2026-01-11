健康の基本である三大栄養素、体に必要不可欠な理由とは？【ひとり暮らしの栄養手帖】

「三大栄養素」ってどんな栄養？ なぜ重要？

たんぱく質・脂質・炭水化物が体に必要不可欠な理由とは？

三大栄養素とは、たんぱく質・脂質・炭水化物の3つの栄養素のこと。人間が生きるために必要な、体を動かすエネルギー源や体をつくる材料となる、もっとも基本的な栄養素です。

たんぱく質は、「体をつくり、機能を調節する」ための栄養素。筋肉や皮ふ、ホルモンなど、体そのものを形づくり、その機能を調節する材料となります。不足すると代謝が落ち、体力や回復力も落ちてしまいます。肉や魚、卵、豆などに多く含まれます。

脂質は、「体を動かし、体をつくる」ための栄養素。炭水化物やたんぱく質の約2倍のエネルギーを生み出します。細胞膜やホルモンなどの材料になり、不足や過剰摂取が起きると不調につながります。油やバターなどに含まれます。

炭水化物は、「脳や体を動かす」ための栄養素。脳や筋肉のエネルギー源となります。特に脳は通常時、炭水化物を構成する糖質の一種・ブドウ糖を主要なエネルギー源としているため、不足すると集中力の低下や疲労感を招きます。炭水化物はごはんやパン、めん類などに多く含まれます。

さらに、体の調子を整え、エネルギーを潤滑に働かせるためにはビタミンとミネラルが必要。三大栄養素にこの2つを加えた5つの栄養素を、五大栄養素と呼びます。

これらの栄養素は、ひとつでも過不足があると不調につながります。すべての栄養素をバランスよく摂ることが大切なのです。

三大栄養素

【たんぱく質】 体をつくり、機能を調節

→ 肉・魚・卵・豆など 【脂質】 体を動かし、体をつくる

→ 油・バターなど 【炭水化物（糖質）】 脳や体を動かす

→ ごはん・パン・めん類など

まとめ

三大栄養素は健康の基本バランスよく摂るのが大事

栄養の基本は三大栄養素を覚えるところから。自炊が苦手で外食、中食がベースでもそれは同じです。3つを意識して食事を選んでみましょう。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ