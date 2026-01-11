「大根1本」でこの1週間を乗り切る！冬にうれしい作りおき

今が旬の「大根」を1本使い切る！万能な作りおきおかず

みずみずしさが増してくる旬の「大根」。家に常備している乾物と合わせると、万能な作りおきおかずに。大根を1本使って、1週間を乗り切るレシピをまとめました。

大根＋ひじきで「甘酢漬け」

大根＋高野豆腐で「常備菜」

大根＋わかめで「ミネラルサラダ」

大根の皮＋春雨で「きんぴら」

「大根＋乾物」で栄養価がさらにアップ！

大根の水分を乾物が吸収してくれるので、水っぽくなりにくく、作りおきにピッタリ。ひじきやわかめ、高野豆腐などの乾物は、日本人が不足しがちなミネラルを豊富に含んでいるので、栄養価も高まります。時間の余裕のある日に仕込んでおけば、1週間が少し楽になりますね。栄養価の高いおかずを作りおきできる、一石二鳥な万能レシピです。ぜひお試しください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

