2020年以降のコロナ騒動を境に、アニメの視聴方法は劇的に変化した。かつてはDVDやブルーレイのような映像ソフトを購入するか、もしくはレンタルビデオ店で借りて視聴するのが定番であった。サブスクが普及した現在は、Netflixなどの動画配信サイトを通じて視聴するのが一般的になりつつある。

そうした視聴環境の変化が影響しているのだろう、アニメグッズを取り扱う小売店では新品・中古を問わず、DVDやブルーレイの取り扱いを縮小、もしくは取りやめる傾向が強まっている。ある仕事で絶版のアニメDVDを観る必要が生じ、筆者が秋葉原の中古ショップに出かけたところ、「DVD自体の取り扱いをやめました」と言われたので驚いた。

秋葉原に2025年8月にオープンした「まんだらけCOMPLEX2」

10年ほど前まで、映像ソフトは作品の人気を示すバロメーターであった。「『魔法少女まどか☆マギカ』のDVD売り上げが過去最多を更新！」といった具合に、ネットニュースを騒がせていた。アニメショップの店先には売上ランキングが掲示され、順位を競っていた時代があったと思うと、寂しいものがある。

一方で、そんなDVDやブルーレイに商機を見出す企業もある。古書店大手の「まんだらけ」は、秋葉原に2025年8月にオープンさせた「まんだらけCOMPLEX2」で、映像ソフト専門のフロアを設けている。店内には高額な商品がずらりと並び、同社はむしろ拡充路線を図っているように見える。【文・取材＝山内貴範】

【写真】中には20万超の品も…時代はサブスクでも、いまだにコレクターの間では根強い人気を誇る激レアDVDの数々

サブスクで視聴できない作品も多い

サブスク全盛の中、映像ソフトはどんな人が買っていくのか。そして、「まんだらけ」が取り扱いをやめないのはなぜだろうか。「まんだらけ」スタッフで、映像ソフト全般の責任者である木村存志氏は、「マニア向けの品ぞろえを貫き、需要に応えたいという思いがあるため」と話す。

「当社が創業以来大事にしてきたコレクターやマニアのみなさんが、コレクションの対象にするのは、DVDやブルーレイなどのいわゆる現行商品はもちろん、LD（レーザーディスク）やVHSなど過去の映像ソフトにも及びます。ふとしたタイミングで欲しがる方も多く、多岐にわたる映像ソフトを常にそろえておくことが使命だと思っています」

マニアがあえて過去の映像ソフトを買い求める理由として、「サブスクでは視聴できないけれどDVD化されている作品」が珍しくないことが挙げられる。木村氏がこう話す。

「西崎義展さんが『宇宙戦艦ヤマト』の後に制作したアニメ『宇宙空母ブルーノア』は、サブスクでは簡単に見られません。とはいえ、このアニメはまだDVDになっているので視聴しやすいほうです。サブスクで配信されていないうえ、DVD化もされておらず、視聴するにはLDやVHSを入手するしかないアニメはたくさんあります。そういったソフトはプレミアがつきやすいですし、当社がもっとも力を入れている分野です」

こうした現象はあらゆる中古市場で見られる。例えば、手塚治虫作品に多いが、作者の意向で単行本に収録されていない話が掲載された雑誌は、数万円のプレミアがつく。復刻版が刊行されておらず、そこでしか読むことができない作品を収録した単行本は“ヴィンテージコミック”となり、探しているファンが多いことからプレミアがついている。

好きなタイトルはソフトを買って愛蔵したい

もちろん、最近はマニアであってもサブスクでアニメを見ることがほとんどだ。とはいえ、好きなタイトルはソフトを買って所有するのだという。

「コレクター気質がある方は、好きなタイトルの映像ソフトをきれいに棚に並べ、達成感を満たしたいという要求がありますよね。それに、サブスクで現在配信されているからといって、未来永劫視聴できるとは限らない。万が一、出演者が不祥事を起こせば配信停止となるリスクもあります。でも、DVDを持っていれば左右されません。

また、『ランボー』や『エイリアン2』のようにいろいろな声優さんが吹き替えを担当している映画の場合、サブスクでは1人の声優さんの声しか聴けないことが多い。コアなファンは全パターンを視聴したいとか、好きな声優さんの吹き替えで見たかったりします。そういったお客さんは、DVDをわざわざ買い求める傾向にあります」

ほかにも、DVD化するにあたり、様々な事情で声優を変更して新たに撮り直した作品は存在する。その場合、“オリジナルの声”を聴くには、過去に出たLDを買い求めるしかない。そういった特別なソフトはマニアにとって垂涎の的であり、やはりプレミアがついている。

そして、店内を見て回っていると、ソフトのパッケージはなんて美しいんだろう、と改めて感嘆してしまう。アニメーターや漫画家が描き下ろしたジャケットは魅力的で、ずっと眺めていたくなるし、所有欲を満たしてくれる。これはサブスクでは味わえない感情といえよう。

「特にLDはパッケージのサイズが大きいため、レコードのようにジャケットアートとして買い求める人がたくさんいます。アニメ『カードキャプターさくら』のLDは、原作のCLAMPさんの絵がパッケージに使われ、美しいので圧倒的な人気があります。個人的には、VHSやLDは美しいデザインのソフトが多いと感じますね」

マニアの需要はなくならなかった

映像を見ることができるなら、画質にこだわらないという人も増えた。なかには映画やアニメを10倍速にして視聴し、友人同士の会話に入れればいいという人が、筆者の周りにもいる。一方で、小さな違いに注目して研究したり、集めたりして楽しむ昔ながらのマニアも確実に存在するし、そうした層がソフトにニーズを見出しているのだ。木村氏が言う。

「Netflixが日本でサービスを展開し始めたときには、映像ソフトはなくなるんじゃないかと思いましたが、マニアのみなさんの需要はなくなりませんでした。まんだらけでは今後もDVDやブルーレイの取り扱いはやめませんし、LDやVHS、CDも買い取っています。サブスクで見られないタイトルは、どこにも負けない金額で買取していますよ」

この冬、実家の掃除の際に、過去に集めた映像ソフトを探してみてはどうだろう。思わぬお宝が出てくるかもしれない。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部