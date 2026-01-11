付き合っている人に嘘をつかれていたら、信用できなくなりますよね。一度失った信用を取り戻すのは、なかなか難しいもの。彼氏の裏切りを理由に別れを選択するしかない場合もあるでしょう。しかし、嘘をついて傷つけたことをなにも悪いと思っていない男性もいるようで……？ 今回は、既婚者と隠していた元カレが別れた後にプロポーズしてきた話をご紹介いたします。

別れた後にプロポーズ

「彼氏はバツイチだと言ってたけど、実際はまだ奥さんと離婚してなくて既婚者でした。嘘をつかれていたことがショックで、私は別れを決意。不倫なんてするつもりはなかったのに、奥さんにも申し訳ないことをしてしまって、罪悪感に押しつぶされそうでした。

そんなある日、別れたのに連絡をしてきて『待たせちゃってごめんね！』『俺たち結婚しよう！』と言われたときは、ぼう然としましたね。彼は奥さんと別れてケジメをつけてきたと話してたけど、今さらなに言ってるんだろう……と呆れ果てました。もちろん断って、彼のことはブロックしましたけど」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 既婚者なのにそれを隠して女性と付き合うなんて、最低な行為ですよね。まだ自分に好意があると思い込んでいるあたり、悪いことをしたという自覚がないのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。