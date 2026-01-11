ことしの干支、“うま”の話題です。「馬そり体験」が今シーズンから湯沢町で始まりました。馬に引っ張られながら雪景色を楽しむひととき。企画したのは年男の「一馬さん」。まさに“馬づくし”です。



雪景色の中で、そりを引くのは

白銀の世界…のっしのっしと、そりを引くのはことしの干支・うまです。



湯沢町で今シーズンから始まった「馬そり」体験。



馬と触れ合いながら雪景色を楽しむことができます。





記者も体験させてもらうと…

（リポート）

「歩くよりも少し早いくらいのスピードで雪の中をずんずんと進んでいくと、とても気持ちがいいです」



一面に広がる雪景色。

牧場かと思いきや湯沢フィッシングパークの駐車場です。



馬そりはスノーシーズンの土日と祝日に受け付けていて、夏には乗馬体験もできるということです。



ことしの主役「うま」。その手綱を引く男性、じつは…



年男の高井一馬さん

〈高井一馬さん〉

「うま年生まれで（名前に）馬の字がついているので将来動物の仕事をするなら人生のどこかで馬に関わりたいなというのはあったので」



ことし36歳になる年男・高井一馬さんです。



湯沢町出身で、幼いころから動物が好きだったという一馬さん。



県外でホースセラピーを学んだあと地元に戻り、おととしから乗馬体験など馬と観光を掛け合わせた事業を始めました。



〈高井一馬さん〉

「穏やかな動物ですごい癒される感じがします。いろいろな縁がつながっていまこうやって馬が飼えています。馬の魅力をいろんな人に伝えて いけるような1年にしたい」







午年に、一馬さんが手綱を引く、馬そり体験。まさに馬づくしのひとときを満喫できそうです。





2026年1月8日「夕方ワイド新潟一番」放送より