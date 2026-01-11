「恥ずかしい。説明のしようがない」鎌田所属の前回王者パレス、６部のアマチュアクラブに“史上最大の下剋上”を許す。名将が無念さ露わ「本当にクレイジー」
現地１月10日に開催されたFAカップ３回戦で、鎌田大地が所属する前回王者のクリスタル・パレスが、６部のマクルズフィールドと敵地で対戦。怪我で戦列を離れている鎌田は欠場したなか、アマチュアクラブに１−２で衝撃の敗北を喫した。
43分に先制を許すと、61分にも失点。必死に反撃したものの、90分にジェレミ・ピノがFKで１点を返すのがやっとで、英紙『THE Guardian』曰く「ほぼあらゆる指標から見て、FAカップ史上最大かつ最も劇的なジャイアントキリング」を許してしまった。
パレスを率いるオリバー・グラスナー監督は試合後、クラブ公式メディアのインタビューに対応。「恥ずかしい限りだ」と無念さを露わにした。
「今日の試合について、説明のしようがない。言い訳のしようもない。昨シーズンのFAカップで優勝を経験した後、ここで敗戦するなんて、本当にクレイジーだ。しかし、マクルズフィールドを祝福したい」
連覇を目指す戦いはまさかの形で終わりを迎えた。ビッグクラブからの関心が取り沙汰されている名将の嘆きは止まらない。
「全員が失望している。選手たちは悔しい思いだ。我々は持ち味を発揮できなかった。申し訳ない。ご理解いただければ幸いだ。君たちファンも、我々も、本当にがっかりしている。いくつかの変更を加え、再出発する。応援ありがとう」
グラスナー体制３年目のパレスは、17日にプレミアリーグ第22節でサンダーランドと対戦する。“史上最大”の敗戦から立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】６部のアマチュアクラブに完敗…衝撃シーンの数々
43分に先制を許すと、61分にも失点。必死に反撃したものの、90分にジェレミ・ピノがFKで１点を返すのがやっとで、英紙『THE Guardian』曰く「ほぼあらゆる指標から見て、FAカップ史上最大かつ最も劇的なジャイアントキリング」を許してしまった。
「今日の試合について、説明のしようがない。言い訳のしようもない。昨シーズンのFAカップで優勝を経験した後、ここで敗戦するなんて、本当にクレイジーだ。しかし、マクルズフィールドを祝福したい」
連覇を目指す戦いはまさかの形で終わりを迎えた。ビッグクラブからの関心が取り沙汰されている名将の嘆きは止まらない。
「全員が失望している。選手たちは悔しい思いだ。我々は持ち味を発揮できなかった。申し訳ない。ご理解いただければ幸いだ。君たちファンも、我々も、本当にがっかりしている。いくつかの変更を加え、再出発する。応援ありがとう」
グラスナー体制３年目のパレスは、17日にプレミアリーグ第22節でサンダーランドと対戦する。“史上最大”の敗戦から立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】６部のアマチュアクラブに完敗…衝撃シーンの数々