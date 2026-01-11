北海道が生んだミュージカル界期待の新星／シンガーの島太星、約8年ぶりとなるオリジナルシングルを配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北海道発のスーパー天然キャラ＆日本ミュージカル界期待の新星、島太星（しまたいせい）が、約8年ぶりにオリジナルシングル「ワンデイした子に恋をした」を1月11日に配信リリースする。

■恋に落ちていく男性のピュアなストーリーを甘く力強い歌声で歌唱

2026年3月～4月に東京・大阪で上演される名作『ブラッド・ブラザーズ』など大型ミュージカルへ次々と出演を決め、多忙ななかで書き溜めた初の全編作詞の作品となる。

リード曲「ワンデイした子に恋をした」は本人のキャラからは想像できない、女性との恋と葛藤を描くジャズファンクなアップナンバー。「ワンデイ」という様々な含みを持たせたワードが印象的な、恋に落ちていく男性のピュアなストーリーを甘く力強い歌声で仕上げた。

楽曲の最後にタイトルのフレーズを高らかに歌い上げるさまは、さながら大物ミュージカル俳優のよう。作曲編曲は数々のヒットソングを生み出している浦島健太、野口大志（HOVERBOARD,Inc.）の強力タッグが全面バックアップした。

M2の「ママとパパ」は親への感謝を思いのまま歌詞にし、幼さも青さも残しながら丁寧に歌い上げる極上のバラード。

今作のアートワークには、Beatboxer、フォトグラファー,、MVディレクター、Youtuberなど様々なクリエイティブで活躍中のRyoTracksを起用。島の多面性とピュアさを引き出した一枚となった。

島太星は1月23・24日に東京・大手町三井ホール、1月30・31日に北海道・Zepp Sapporoでソロライブを開催する。なお、東京2公演のチケットはすでにソールドアウトとなっている。

■リリース情報

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ワンデイした子に恋をした」

■ライブ情報

島太星 LIVE TOUR 2026～黒と白～

01/23（金）東京・大手町三井ホール

01/24（土）東京・大手町三井ホール

01/30（金）北海道・Zepp Sapporo

01/31（土）北海道・Zepp Sapporo

