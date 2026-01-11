ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』の公式サイトは、兄ジミー役で出演を予定していた越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)さんが、アキレス腱断裂のためやむなく降板することを発表しました。



主催の株式会社シーエイティプロデュースは2026年1月10日、この出演者交代について公式発表を行いました。同社の発表によると、「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」と経緯を説明しています。





この交代に伴い、兄ジミー役には以前の『ダブル・トラブル』でも同役を演じた上口耕平さんが出演することになりました。上口さんは前作で素晴らしい歌唱とダンスを披露し、高い評価を得ています。主催者は、「出演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑、ご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げます」と観客への謝罪とともに、この出演者交代に伴うチケットの払い戻し対応についても案内しています。【担当：芸能情報ステーション】