元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。東京との二拠点生活を送る函館で旅行客にぜひ行ってほしいと思う場所を明かした。

函館旅行を計画しているというリスナーから「函館ならここ行った方がいいよとか、これ食べた方がいいよっていうのがあれば教えてください」というメッセージが寄せられた。

これに、松岡は「毎回言うんですけど、もう何食ってもうまいから。“ここのこれがいいよ”って言ってもね、好みだったりするから。だからもちろん朝市のところは美味しいところいっぱいあるし、いいけど」としつつ、そのうえで「回転寿司。どうぞ回転寿司行ってみてください。北海道の回転寿司は、めちゃめちゃ面白いし、おいしいから。あるものも違うし」と力を込めた。

「サーモンとか、その辺は変わんないよ。茹でてるエビとか。それは別にどこ、取れてる場所があるんだから。でも北海道の場合は、貝類？例えばホタテとか、ホッキとか、つぶ貝とか。エビでも甘エビ系とか。だから、別にウニとかイクラとかカニとか、そんな高いもん食べなくていいのよ。で、場所によっては、例えばソイ。で、タコも北海道タコだからちょっと違うし。おいしいよね。そういうのを食べて楽しんでもらいたいなって気はしますけどね」と松岡。「あと、たまに運が良ければね、ホッケの刺身とかもあるから。ホッケの寿司食べたりとか。回転寿司っていうものの、この関東で食べる回転寿司とはもう全く別物だよね。全く別物。だからよく回転寿司のいいところは、東京でも食べるものもあるし、あっちの地の物っていうのがたくさんあったりする。で、函館って実はマグロがめちゃめちゃ有名なんですよ。そりゃそうですよね。大間と同じ。要は、大間で獲った場所だけで違うとこで。津軽海峡のあたりで獲ったマグロは全く同じマグロなんで。だから函館とかはマグロうまいですから」とした。

「でも、よく僕が言うことなんですけど、これは好みですからね」としつつ「海鮮丼はどこで食べても海鮮丼ですから。別にそんな地のものも入ってなかったりするから。せっかくだったら、そういう地のものを召し上がっていただきたいな」と話した。