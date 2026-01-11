篠原涼子、撮影現場でダジャレ連発 ジェシーに対抗心で照れ「うれしいジェす」
俳優の篠原涼子、ジェシー（SixTONES）、藤木直人が11日、日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）第1話完成披露試写会＆舞台あいさつに登場した。
【写真】ダジャレ連発した篠原涼子！ジェシー＆藤木直人も笑う舞台挨拶の様子
同作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていくストーリー。
この日の試写会＆舞台あいさつは午前9時から行われたが、集合時間は8時すぎで取材陣や観客は早朝から会場に集合。この事情を知っていた藤木は「この時間帯の舞台あいさつは初めてですよ！僕たちのスケジュールにあわせていただいて、ありがとうございます！」とお詫び。これに続いて篠原とジェシーも「申し訳ない！」「ごめんなさい」と謝罪して会場の笑いを誘った。
和やかな雰囲気で舞台あいさつは行われたが、ドラマ撮影も和気あいあいだったそうで、ジェシーは「真剣にやってるシーンほど笑っちゃうんです（笑）『真面目にやってる俺、ウケる』みたいな」とにっこり。
撮影現場の様子について篠原は「ジェシーのダジャレも飛び交って、私もダジャレが好きなので対抗意識がありました。『あ、（そのネタ）取られた！』みたいな。ジェシーは真面目で、私のへなちょこが目立っていました」とダジャレが連発する撮影だったと打ち明けた。
続けて「今回の役はクールで規律正しい役。ジェシーとはバラエティー番組で一緒になったことはありましたが、ドラマの現場では初なので気を使いました（笑）こんな私でも丁寧に…『りょこたん』が出ないように、ジェシジェシよろしくお願いしますね。これ、ダジャレでね」とダジャレを言うと、ジェシーは「こんな感じでやっているので、いざ本番になると笑う時もありました」と笑わせた。
なお、舞台あいさつは篠原のダジャレが多く出ており、ジェシーが篠原の役者としての姿勢を絶賛すると篠原は「うれしいジェす」と照れていた。
