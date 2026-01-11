お笑い芸人のやす子さんが、自身のＸを更新。

自身の心境を綴った投稿に、大きな反響が起きています。



１０日、やす子さんは「心疲れました」と、短く投稿。



この投稿にファンからは「お疲れさまです。どうかご無理なさらずに。」・「心が疲れる時ってあるよね…。無理せず休もう。」・「お大事に」・「はい〜!! 頑張れ相棒〜！ 俺らここにおるで〜！」・「やす子さんどうしたの⁈」・「大好きなもの食べて、ゆっくり寝よう 無理しないで〜❤」・「大丈夫でしょうか？ やす子さん頑張りすぎちゃうところがあるように感じますので、無理せず休めるときはゆっくりと休んでくださいね やす子さんの頑張りは、見ている人にちゃんと伝わっていますので大丈夫ですよ」・「大丈夫だよ。 ちゃんと疲れたって気づけてるの、えらい。 今は無理せず、心を休ませよ。」・「そう感じるほど、たくさん抱えてきたんですね。」・「これからも応援し続ける」などの反響が寄せられています。







１月１１日、１０時５５分現在、1,300万を超えるインプレッションが付いています。



【 やす子さん プロフィール 】

出身地：山口県宇部市

生年月日：1998年09月02日

血液型：A型







