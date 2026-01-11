Photo:aica

「荷物は最小限でいいけど、収納力は欲しい」。そんなプチお悩みにちょうどよく応えてくれるのが、この「本革小でかけトート」。

iPadが収まる収納力がありながら、小ポケットと財布を付け替えられる便利さ。日々の外出に自然と手が伸びる理由を、リアルな使用感とともに紹介します。

このサイズ感、ありそうでなかった！

Photo:aica

「本革小でかけトート」の第一印象は、シンプルで品がある佇まい。装飾をそぎ落としたデザインと、100%植物タンニンでなめしたやわらかくしなやかな兵庫県たつの市産ヌメシュリンク革の質感は、普段の服装にもすっとなじみます。

Photo:aica

そして実際に使ってみて気づいたのが、ありそうでないサイズ感。

大きすぎないから野暮ったくならず、財布とスマホだけの日でも持て余さない。「今日はこれくらいでいい」という感覚にちょうど寄り添ってくれます。

Photo:aica

iPadがすとんと入るサイズ感です。

Photo:aica

マチ幅が調整できるから、外出先などで荷物が増えたシーンでも便利

Photo:aica

ボタンを開けると、水筒や辞書が入るくらいの十分なマチ幅で使うことができます。

必要なモノだけ入れて、付け替え可能な財布パーツとポケットパーツで品よくおでかけ！ 17,111円 【数量限定 29％OFF】本革小でかけトート 1点 商品をチェックする

小ポケットと財布を自在に付け替え

Photo:aica

さらに使いやすいのが、付け替え可能な小ポケットパーツと財布パーツ。必要に応じて中の構成を変えられるのでバッグの中が自然と整います。

写真左が小ポケットパーツ、写真右が財布パーツ Photo:aica

特に財布パーツは便利！ 財布を持ち歩かない日は、付属の財布パーツをセット。お札・小銭・カードをまとめて収納できるので、これひとつで外出が完結します。

Photo:aica

ハンドルについている鍵ホルダーも便利。財布、小物類、鍵などの荷物の収納場所が自然と定まるので、バッグの中をガサゴソ探すこともなくなりました。詰め込みすぎず、でも足りなくならない。このバランスが、日常使いには心地いいです。

使うほどなじむ。シンプルだからカスタマイズも

Photo:aica

使い続けるうちに、革の表情が少しずつ深まっていくのも楽しみのひとつ。しなやかさはそのままに、手に取ったときの馴染み方が変わっていくのを感じます。

Photo:aica

シンプルなデザインだから、自分の好きなキーホルダーをつけたりしてカスタマイズするのも楽しい！

派手さはないけれど、気負わず持てる。ありそうでないサイズ感だからこそ、毎日持ちたい。気づけばいつも手に取っている、「本革小でかけトート」はそんな存在です。

商品についてさらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Photo:aica

