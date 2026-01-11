400年前の超新星爆発の“残り火”、NASAが25年分のタイムラプス映像で公開
「超新星爆発」と聞くと、星が一瞬でドカンと爆発して終わると思いませんか。私もそう思っていました。
でも、NASAが公開した25年分のX線タイムラプス映像を見ると、その印象はガラッと変わります。
映っているのは、400年以上前に起きた星の大爆発の“残り火”。今もなお、周囲のガスや物質を押しのけながら広がり続けているんです。
この映像は、NASAのチャンドラX線観測衛星が25年にわたって観測してきた「ケプラー超新星残骸」をまとめたもの。2000年から2025年までのデータをつなぎ合わせることで、星の大爆発の“その後”が、現在進行形であることが見えてきました。
くどいようですが、爆発が発生したのは、400年以上も前です。
ネオン色の泡が広がる
X線で捉えられた超新星の残骸は、暗闇に浮かぶネオン色のシャボン玉のよう。
2000年から2025年まで、5つの時点の観測データを重ねると、その泡が少しずつ大きくなっていくのが見て取れます。
見た目はスローモーションですが、実際のスピードは爆速です。
速い場所では光の速さの約2％、時速にすると、2000万kmを超えるスピードです。
ただ、すべてが同じ速さというわけではありません。
進む方向によって速度に差があり、ガスが多い場所ではブレーキがかかり、少ない場所では速く広がっていると考えられています。
星の死は宇宙の「材料」になる
この超新星が最初に目撃されたのは1604年。天文学者ヨハネス・ケプラーによって観測されました。
研究者たちが注目しているのは、爆発そのものだけではありません。
超新星によって宇宙にまき散らされた元素は、やがて新しい星や惑星の材料になります。つまり、宇宙は静止した場所ではなく、壊れながら、作られ続けていく世界ということ。
しかも、一瞬の出来事のように思われる星の爆発も、その影響が何百年も何千年も続いていく。
宇宙、奥深すぎませんかね。