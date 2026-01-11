「寒がりの帝王は私」原菜乃華、“人間史上最強の寒がり”を自称
女優の原菜乃華（22歳）が、1月10日に放送されたラジオ番組「原菜乃華のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。人間史上最強の寒がりで「寒がりの帝王は私」と語った。
原菜乃華が、オープニングのトークとして「眼圧検査が苦手。覗いたら見える赤い風船とか小さい家。もう、あれが嫌すぎて、夢に出てくるくらいに苦手です」と話した後で、「寒さが苦手ですね。今の時期なんか、撮影中はカイロを最低10枚は体に貼りながら、めちゃくちゃ着ぶくれするんですけど」と語る。
原によると、まず両二の腕、両脇にカイロを貼り、さらに腹、背中、足首、足裏でだいたい10枚、最大で16枚くらいはカイロを貼るそうで、「私以上の寒がり、本当に出会ったことないんですよ。私が、あの今まで出会ってきた人間史上最強。私が、たぶん今まで出会ってきた中で、寒がりの帝王は私。本当に。だから常軌を逸してる寒がりなんですよ。だから寒がり界では私がトップですね……最近低温やけどしました」と語る。
そして原は「寒がり派の人はだいたい自己肯定感が低いですし、あの、卑屈な人多いですけど、めっちゃ人に優しい！そう、私もです！」とアピールした。
