女優の原菜乃華（22歳）が、1月10日に放送されたラジオ番組「原菜乃華のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。「紅白歌合戦」で、朝ドラ「あんぱん」SPステージに出演したことに「めちゃめちゃ緊張しましたけど、すごい楽しかったですね」と語った。



番組冒頭、原菜乃華が「緊張する！」とラジオが始まった緊張感について話すが、自らの経歴として朝ドラ「あんぱん」に触れる際に、「紅白歌合戦」で「あんぱん」SPステージに出演したほうが「めちゃめちゃ緊張しました。『紅白』の時の緊張に比べたら、まだ、まだちょっと冷静ではいるんですけど、今」と話す。



原は「一生に一度じゃないですか？ こんなことって、なかなかないから。紅白に出て、まさか、マイクを握って歌うなんてことも、もうないと思うので、めちゃめちゃ緊張しましたけど、すごい楽しかったですね」と語った。