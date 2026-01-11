40・50代が狙うなら“断然ネイビー”！【グローバルワーク】大人がこなれる「ロゴスウェット」

ロゴスウェットシャツを着たいけれど、カジュアルすぎるのはちょっと……。そんなミドル世代は、知的で上品な印象を与えるネイビーを選ぶといいかも。今回は【グローバルワーク】から、こなれ感のある大人カジュアルコーデを楽しめそうな、ロゴスウェットシャツをご紹介。前後2WAYで着用できるので、着こなしのバリエーションも広がりそう。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。

サッと着るだけで大人がこなれるロゴスウェットシャツ

【グローバルワーク】「2WAYロゴスウェット」\3,842（税込・セール価格）

フロントに大きくデザインされた、カレッジロゴが目を引くスウェットシャツ。ネイビーカラーが落ち着いた雰囲気を醸し出し、大人に似合うワンランク上のカジュアルスタイルを楽しめそう。ゆとりのあるシルエットとサイドスリットが、こなれた印象も与えます。グローバルワークのスタッフ、しゅりさんがプロデュース。「キレイにも着られる大人スウェット」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシのトップスです。

おしゃれ上級者のテイストミックスコーデ

ワイドパンツを合わせてきれいめに引き寄せれば、大人っぽく上品なカジュアルスタイルに。袖口からチラッとインナーのチュール素材を覗かせれば、ほんのりフェミニンなムードを演出。チェック柄シャツを腰に巻いてトラッドな要素をプラスすれば、おしゃれ上級者のテイストミックスコーデが完成。

お手本にしたい！ 大人可愛い最旬カジュアルコーデ

ミドル世代には、少し甘過ぎる？ そんなチェック柄スカートも、ロゴスウェットシャツでラフに着崩せば、デイリーコーデに気軽に取り入れられそう。レイヤードした白Tで抜け感をプラスすることで、ダークトーンの組み合わせも垢抜けた印象に。広めのネックラインとサイドスリットのおかげで、絶妙なレイヤードコーデも簡単に完成しそうです。

モノトーンコーデが垢抜ける！ 大人っぽカジュアルスタイル

大きくデザインしたロゴがアイキャッチなスウェットシャツは、カーディガンを羽織っても存在感を発揮。シンプルなモノトーンコーデにアクセントを与え、おしゃれ見えをサポート。シックな配色でまとめることで、ラフなのに手抜きに見えない、大人に似合うカジュアルスタイルを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i