第104回全国高校サッカー選手権大会は10日、国立競技場で準決勝2試合が行われ、尚志（福島）は昨夏のインターハイ王者・神村学園（鹿児島）に1-1からのPK戦の末に敗れた。この試合で生まれた尚志の先制ゴールが「凄すぎ」と衝撃が走っている。

前半4分、尚志のGKが自陣ゴール前からDFにパスを渡すと、右サイドのスペースへロングフィード。ゴールラインギリギリでFW根木翔大（3年）が追いつくと、中央へクロスを上げた。中にいたFW岡大輝（3年）が頭で飛び込んで先制ゴール。GKのパスから約13秒で沈めた。

準決勝であっという間に決まった速攻ゴールにネット上のサッカーファンも驚き。たった3本のパスを繋いだ攻撃に「アシストした選手、素晴らしい」「ロングフィードもスプリントからのクロスもダイビングヘッドも全部凄い」「高校生にしてこのキック力はやばい」「今大会ナンバーワンゴールじゃない？」「この裏へのパス、バックスピンかかってるん？？どうやって蹴ってるん？」など驚愕や困惑の声まで上がった。

また、サッカー漫画「シュート!」で掛川高校の「トリプルカウンターアタック」を連想する声も多く書き込まれた。



