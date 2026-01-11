【新春特別インタビュー】

監督としてドジャースの佐々木朗希（24）、日本ハムの投手コーチとして大谷翔平（31）に関わったのが吉井理人前ロッテ監督（60）だ。2人が出場した2023年のWBCでは侍ジャパンの投手コーチを務め、チームを優勝に導いた。その吉井氏に佐々木や大谷、前回のWBCについて聞いた。今回は【WBC編】。（聞き手=日刊ゲンダイ/崎尾浩史）

◇ ◇ ◇

──WBCで最も大変だったことは？

「メンバー選びです。どのタイプのピッチャーをどんなふうに選ぶかというのを、ものすごく考えました。例えば決勝で先発した今永（現カブス、当時DeNA）です。彼の真っすぐは絶対に通用すると思った。回転数より、回転の向きがメジャーになかなかいないタイプなんです。リリースの位置は低いけど、ホップ成分が高い。大勢（巨人）とか益田（ロッテ）もそう。だいたい伸びるボールを投げるピッチャーはリリースの位置が高い。大勢も益田もサイドスロー気味なんですけど、投げるボールはオーバースロー。だからバッターも錯覚する。フォームと球質がかけ離れてるから打ちにくい。そういった一人一人のトラックマンのデータを見て、メジャーの平均となるべく離れている選手を選びました」

──選手選考以外では。

「調整のさせ方が難しかった。開幕前にいいパフォーマンスを出せるようにしてもらいたかったので合宿に入るまでの過ごし方が重要になりますけど、（自分が）見るわけにいかない。12球団の監督やピッチングコーチに電話して、この日までに何イニング投げさせてくださいなどと、お願いしました。大谷はやり方が分からなかったので、本人に任せっ放し。ダルも本人に任せてたんですけど、正直、調整は失敗してます。大会ではあまりいい調子で投げていません。（本番前に）ライブBPくらいしか投げられなかった。今回もメジャーのピッチャーを呼ぶなら、そこを考えてあげないと。規則があって、物理的に実戦で投げられませんから」

負けたら終わりのメキシコ戦でまさかの事態

──球団からの球数制限もある。

「それはありました。ただ、大谷もダルも割と自分の感覚で『超えてもいいです』という感じでやってくれた。きっちりそれを守るという感じではなかったです。メジャー球団は細かく、『ここ投げたら、次は中何日で何球投げさせてください』と。決勝は大谷もダルも……いや、大谷だけだったかな……球団からは『もう、投げさせないで』と言われてたんですけど、（九回に逆転サヨナラ勝ちした準決勝の）メキシコ戦を見て、2人とも投げたくなっちゃって。たぶん球団にお願いしたと思う。最初は栗山監督も困ってたんです。『あいつら、投げられないって。どうしよう、吉井』って。なのにメキシコ戦が終わったら急に『投げるから。大谷は最後、八回はダルで。あとはおまえが考えてくれ』と」

──継投や投手起用は難しかったですか？

「当初はメキシコ戦の先発が（山本）由伸、決勝が朗希だったんですけど、アメリカに行った日くらいに栗山監督が『負けたら終わりのメキシコ戦に2人をつぎ込みたい』と言ってきたんです。『決勝までいったら、勝負はオレが責任取るから。そこ（メキシコ戦）は全力で勝てるように日本の2人のいいピッチャーをつぎ込みたい』と」

──予定が変わったのですね。

「そうなると朗希先発か、山本先発かが難しかった。朗希はリリーフをやった経験がなかったので先発に。山本は少し、へそを曲げそうになりましたけど『ごめん』と言って。プライドは高いけど、本当にナイスガイです。自分の方からガーッとくるタイプではないですけど、気持ちを許すとちゃんとしゃべってくれるし、こちらの意図を理解してくれます」（おわり）

◇ ◇ ◇

