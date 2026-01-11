食楽web

日本から飛行機で約2～3時間とアクセスも良く、近年は感度の高いカフェやレストランが急増。「韓国のハワイ」とも称されるリゾート地でありながら、黒豚や新鮮な海産物、島野菜など、ここでしか味わえない食文化が息づき、旅の楽しみは尽きません。

今回は、そんなチェジュ島を訪れたらぜひ味わいたい、ご当地グルメを中心に5つのスポットをご紹介します。

城山日出峰エリアで味わう、海鮮チゲと海鮮スンドゥブ

世界自然遺産にも登録されている城山日出峰周辺は、チェジュ島屈指の海鮮グルメエリア。海沿いには、獲れたての魚介を使った料理を提供する店が軒を連ねています。なかでもおすすめなのが、魚介の旨みが凝縮された海鮮チゲと海鮮スンドゥブ。

グツグツと煮込まれたスープには海の香りとコクが詰まり、旅の疲れも吹き飛ぶような力強い味わいです。スンドゥブには名産のアワビが入っていることも多く、満足感のある一杯を楽しめます。

朝に食べたいチェジュ島名物のアワビ粥

滞在中の朝食にぜひ一度は味わいたいのが、アワビ粥。とろとろに煮込まれたお粥に、アワビの肝がたっぷり溶け込み、なんとも滋味深い味わい！ チェジュ島では早朝から営業している店も多いので、観光前の腹ごしらえにもぴったりです。

チェジュ島No．1グルメといえば、やっぱり黒豚

チェジュ島を語るうえで欠かせないのが、黒豚料理。火山島特有の環境で育った黒豚は、弾力のある肉質と、ほんのり甘い脂のジューシーさが特徴です。炭火で焼いてシンプルに味わえば、肉そのもののおいしさをぜひ堪能してみてください！

個性派スポットとして立ち寄りたい『スターバックス コーヒー 済州中文店』

チェジュ島ならではの個性派スポットとして立ち寄りたいのが、『スターバックス コーヒー 済州中文店』。火山岩を思わせる外観は、まるで『ハウルの動く城』のようで、思わず写真を撮りたくなる存在感です。

店内では、チェジュ島限定の「みかん」を使ったスイーツやドリンクが楽しめるのも魅力。

島内では、みかんモチーフのスイーツや雑貨を多く見かけるので、あわせてチェックしてみてください。

●SHOP INFO

スターバックス コーヒー 済州中文店

住：済州特別自治道 西帰浦市 中文観光路110番キル 32

営：7:30～21:00

城山観光の締めに訪れたい、『HAEILRI CAFÉ』

城山日出峰を巡った後に、ゆったりと過ごしたいときにおすすめなのが『HAEILRI CAFÉ』。敷地内には大きなフレームや「天国への階段」と呼ばれるフォトスポットが点在し、開放感あふれる空間が広がります。

オレンジコーヒーやスイカジュースなど、日本のカフェではあまり見かけないドリンクメニューも楽しく、旅の余韻に浸るひとときを過ごせますよ。

●SHOP INFO

住：済州特別自治道 西帰浦市 城山邑 ハンド路269-37

（撮影・文◎加藤朋子）