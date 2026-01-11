将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が11日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。

藤井は「小夜乃梅 抹茶小最中」「掛川和紅茶」をオーダー。対する永瀬は「小夜乃梅…」に加え、「掛川栗のマロンシェ」「完熟めろんまんじゅう」「振袖餅」「しばちゃんちの牛乳プリン」の計5つのおやつを、全て包装したままで注文。さらにキウイのフレッシュジュースも頼んだ。1日目の午前のおやつから怒濤（どとう）の糖分補給作戦で、脳の回転も腹具合もエンジン全開の様子だ。

注文されたおやつの概要は以下のとおり。

・「小夜乃梅 抹茶小最中」 市内の和菓子店「桂花園」のもの。掛川産抹茶を使用した一口サイズの最中

・「掛川栗のマロンシェ」 市内の菓子店「たこまん 掛川本館」のもの。掛川産の栗をぜいたくに使い、バターのコクも楽しめる濃厚な味わいのひと品

・「完熟めろんまんじゅう」 市内の和菓子店「長栄堂」のもの。お隣、袋井市の「袋井クラウンメロン」果汁入りのあんを使ったケーキのようなまんじゅう

・「振袖餅」 創業200年を誇る市内の和菓子店「菓子処もちや」のもの。柔らかい餅生地の中につぶあんがたっぷり

・「しばちゃんちの牛乳プリン」 市内のカフェ「柴田牧場 しばちゃんランチマーケット」のもの。同牧場の濃厚ジャージー牛乳100％をぜいたくに使用