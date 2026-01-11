『今日好き』メンバーの美少女・さらがコスプレに挑戦、可愛すぎる姿に反響が寄せられた。

【映像】15人に告白された美人高校生のコスプレ姿

ABEMAにて1月7日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#37では、「コスプレ部」と題した新コーナーが展開された。

企画の発端となったのは、もんたが“新しい自分に出会いたい”という思い。もんたと共にコスプレに挑むのは、ひな（長浜広奈）、さら（永瀬さら）、さわ（紗和）といった面々だ。

さらは『今日好き』のマクタン編、チュンチョン編に出演し、“告白された人数15人のスタイル抜群高3女子”として注目を集めた美少女だ。さらはさわと共にウィッグにこだわった女の子系の「合わせコスプレ」に挑戦することに。コスプレショップで好みのウィッグやカラコンを探すさら。散々悩んだ挙句、さらはジェルピンクに決定した。その後メイクを施し、ピンクのカラコンをつける。派手な色のカラコンに「似合ってるかわからない！」と興奮していた。

コスプレが完成し登場するさらとさわ。二人はキョンシーきつねと題し、合わせコーデで登場。さらはピンクガーリーな色で合わせつつ、猫耳をつけチャイナ服のようなドレスを着用していた。視聴者からは「可愛い！」「めちゃ美少女」「似合ってる〜」と言った声が寄せられ、えなことかすも「めっちゃ可愛い」「もう別人じゃん」と完成度の高さに驚いていた。