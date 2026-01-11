無免許で飲酒運転の車が暴走…中央分離帯を飛び越え歩行者が間一髪で回避　高齢女性の操作ミスで車が10メートル落下　トルコ

トルコの道路で、制御を失った車が歩道にいた男性に衝突寸前となる瞬間がカメラに捉えられた。運転手は無免許のうえ、基準値を超えるアルコールが検出された。別の場所では車の操作を誤り、林に落下する事故も発生。車を運転していた女性は軽いケガを負ったという。

歩道へ突進！間一髪の瞬間

トルコで撮影されたのは、暴走車による事故の瞬間だ。当時、横断歩道を渡っていた男性は走ってきた車をやり過ごそうと立ち止まっていた。

そこへ白い車が猛スピードで中央分離帯を越え、勢いそのままに道路を突っ切ると、歩道に乗り上げた。

歩行者は尻もちをつきながら、間一髪のところで衝突を回避していた。

事故はなぜ起きたのか。地元メディアによると、運転していた女性から基準値を超えるアルコールを検出したうえ、無免許だったとされる。

女性には約16万円の罰金が科された。

操作を誤り…車が斜面に転落

一方、別の場所では、ハザードランプを点滅させながら、林の中で横転する車がカメラに捉えられた。何が起きていたのか。

この日、65歳の女性が愛車に乗り込んでいた。

エンジンをかけて出発するはずだったが、運転操作を誤ってバックしてしまい、約10m下に落下してしまった。

女性はすぐに救出され病院に運ばれたが、軽いケガで済んだという。

（「イット！」 1月8日放送より）