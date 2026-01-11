1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ジェニーとZO ZAZZがスペシャルなトークを披露した。

【映像】胸元大胆なドレス姿のジェニー

ジェニーは、2016年にガールズグループBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2018年にソロデビューし、2025年にリリースした1stアルバム『Ruby』は韓国のみならず、世界中で大きな話題を集めた。ZO ZAZZは、昨年40歳でデビューした人気歌手で、韓国の音楽プラットフォーム・Melonの年間チャートにはデビュー曲「Don’t you know」が5位にランクインしている。

「これからもいい影響力を与えられるアーティストになりたい」

ジェニーとZO ZAZZは、後輩アーティストが先輩アーティストへ質問するというコーナーに登場。最初に、ZO ZAZZから韓国大衆音楽に影響を与えた40人「GOLDEN DISC AWARDS パワーハウス40」にBLACKPINKが選ばれたことが伝えられると、ジェニーは「BLACKPINKが選ばれて嬉しいですし、これからもいい影響力を与えられるアーティストになりたいと思います。メンバーたち、愛してます！」と画面越しにハートを送る。

続いてZO ZAZZから「ジェニーとジェンドゥギ（ジェニーの愛称）の違いは？」というキュートな質問が投げかけられると、実は普段から仲がいいというZO ZAZZがまず「ジェニー先輩は唯一無二のクイーン、女王という雰囲気があるけど、ジェントゥギは娘のようなイメージがあります」と話す。ジェニーは、「ジェンドゥギという名前がなぜここまで広まったのかわかりませんが……今ご覧いただいている姿はジェニーで、ジェンドゥギはもう少しシャイで、口数が少ないです」とはにかむ。

続いての質問は「ステージに上る前のルーティンは？」。大きな授賞式に出席するのは初めてだというZO ZAZZが「アドバイスを聞きたい」というと、ジェニーは「私は気持ちを切り替えようと努めています。ヘルシーな食事と水をたくさんとるように心がけて、集中力を高めようと努力しています」とストイックなルーティンを明かす。さらに今回のステージのネタバレを尋ねられると、アルバムタイトル『Ruby』を彷彿とさせる深い赤のドレスを見せながら「ネタバレはあまり好きじゃないんですが…今着ている衣装がひとつのヒントになると思います」とコメント。

「ZO ZAZZとジェニーのゴールデンケミアピールタイム」と称して二人でセルカを撮ったあと、ファンへのメッセージを求められると、「素敵なステージを準備しましたので、たくさん期待してください。いつも会いたいと思っています」と愛を伝えながらも照れ笑い。最後は二人でハートを作り、かわいらしくコーナーを締めくくった。

視聴者からは「美しい」「11年ながいなあ」「かわいいw」「話し方可愛い」「リラックスしたジェニちゃん可愛い」と、ステージではなかなか観ることのできない姿に魅了される声が集まった。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）