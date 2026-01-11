¾¾²¬¾»¹¨¡ÖÆó¸®ÌÜ¡×¤Î¡ÈÁêÊý¡ÉÂçµÈ¤Î·çÀÊ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ï2¿Í¤Ç¡×Å¾ÅÝ¤·¤Æ´éÌÌÉé½ý
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¿¼Ìë¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤À¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬ÉÔºß¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´é¤Ë¤ª¤±¤¬¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤È·çÀÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¡È¤¹¤ó¤Þ¤·¤§¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë²Ú´Ý¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾¾²¬¤Ï1¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤ò²ó¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ï2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¿Í¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Æ´é¤òÉé½ý¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ò12·î2Æü¤«¤é·çÀÊ¡£8Æü¤ËÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¢¥¶¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£