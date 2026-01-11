実証試験を2030年度までに実施

川崎重工と日本水素エネルギー（JSE）は2026年1月6日、世界最大となる4万立方メートル型液化水素運搬船の建造契約を締結しました。

【かなりの大きさ！】これが、新たに建造される液化水素運搬船です（画像）

本船は川崎重工が坂出工場で建造します。JSEが事業主体として進める、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金事業において、基地と船舶間での液化水素の荷役実証、ならびに国際間の海上輸送を模した外洋条件下での実証試験を、2030年度までに実施する予定です。

川崎重工は世界に先駆け、2021年に液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」を建造するとともに、液化水素の荷役実証ターミナル「HyTouch 神戸」を建設しました。さらに2022年2月には、HySTRA（CO₂フリー水素サプライチェーン推進機構）による、日本・オーストラリア間での液化水素の海上輸送および荷役を行うパイロット実証に、世界で初めて成功しています。

本船は、川崎重工が2030年代の世界的な水素需要に応えるべく開発・建造する大型液化水素運搬船であり、将来の液化水素サプライチェーンの本格運用に向けた基盤形成を目指します。