女優の川島海荷（31）が10日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にVTRゲスト出演。高校の同級生女優について語った。

川島は、この日のスタジオゲスト、俳優・志田未来の印象を聞かれると「何に対してもせっかち」とした上で「LINEとかも自分の感情でしてくるので、5個くらいたまってて。情報過多なときがあります」と説明した。

また、印象に残ってる言葉はあるかと質問されると「“海荷が身長10センチ高かったら仲良くなってないかも”って」と告白。「同じくらいなんですよ目線が。結構小さい方で、お互いが。コンプレックスもあったと思うんですけど、学生の時。“うちらって10センチ高かったら人生違ったよね”って言われて。“目線が違かったら距離感も違うじゃん”って言われて」と振り返った。

これを受けスタジオの志田は「凄い失礼なこと言ってますね」と過去の自分の発言を反省し苦笑い。「覚えてないんですけど…身長が高いっていうことに憧れていた時期はあったので、当時は牛乳飲んだりとかぶら下がったりとかしていた、両親に引っ張ってもらったり。伸びなかったです」と懐かしんだ。