釈由美子「15センチはバッサリ」の新ヘア披露「美しさが引き立つ」「似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の釈由美子が1月8日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優、大胆ヘアカットした最新ヘア
釈は「そういえば、今年に入って髪を切りました」とつづり、青いドレス姿で、新しいヘアスタイルを公開。「映画の役作りで2年前からずっとロングだったので15cmはバッサリいきました」と説明を添えており、以前のロングヘアからちょうど肩までの長さの長めのボブヘアになっている。
また「肩につくめっちゃハネる長さ」とも付け加えているものの「やっぱラク〜髪乾かすの早〜」と茶目っ気たっぷりにコメント。夫と子どもには、自分から言い出すまで気づいてもらえなかったともつづり「ママに無関心すぎじゃ。笑」と投稿を結んでいる。
この投稿には「透明感がすごすぎる」「美しさが引き立つ」「少女感ある」「ボブ似合う」「息子さんと旦那さん気づいてあげて」「真似したくなる可愛さ」などの反響が寄せられている。
釈は、2015年10月に一般男性と結婚。自身の38歳の誕生日であった2016年6月12日に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
