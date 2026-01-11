BTS・V、腹筋＆胸筋を公開！極上の妖艶さに天使と悪魔の顔…ファッション誌撮影が話題【PHOTO】

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが表紙を飾ったファッション誌『GQ KOREA』が熱い反響を呼んでいる。

Vは、グローバルアンバサダーとして活動しているハイジュエリー・時計ブランド「Cartier（カルティエ）」とともに、『GQ KOREA』2月号を華やかに飾った。

【写真】V、上半身を露わにした成熟美

同誌は、「“V”にはたくさんの物語が含まれている。Vには2本の線が対称を成す。これらの線は平行でもなく、お互いを消し去ることもないまま、存在する。それぞれの方向へと遠ざかり、最後には1点で出会う角度。Vという角度から私たちは（BTS・）Vを改めて見る」とテーマを説明した。

（写真＝『GQ KOREA』）V

Vは、それぞれの写真において多彩な魅力と美しさで唯一無二の雰囲気を演出し、視線を釘付けにしている。

1度も同じ顔をしたことがなく、純粋な顔と最上級の妖艶さ、そしてときには天使と悪魔の顔を同時に巧みに披露していると評価されている。

（写真＝『GQ KOREA』）V

なお、『GQ KOREA』は、韓国ではオンライン書店「アラジン」の雑誌部門1位を獲得した。

ほかにも、日本の「楽天市場」では1月9〜10日に連続してデイリー1位を記録し、「Qoo10」では予約販売の告知から7時間も経たないうちに1万部の予約を達成した。

（写真＝『GQ KOREA』）V

特に、Vが雑誌で着用したLOVEダイヤモンド・パヴェ・ブレスレットは、4万9800ドル（約780万円）と高価であるにも関わらず、アメリカ、イギリス、アラブ首長国連邦など、多くの国の公式ウェブサイトで完売した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。