「億単位の資産を築いた」と聞くと、多くの人は派手な投資家や成功した起業家を想像します。しかし、実態はその正反対であることも少なくありません。職場にいる、ごく普通の会社員のなかにこそ、静かに「億」を成し遂げた成功者が潜んでいます。本記事では、佐藤健一さん（仮名）の事例とともに、長期の倹約と資産運用で成功を収めた人が直面する「出口戦略」の難しさについて、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

「ケチな平社員」と呼ばれた男の正体

都内在住の元会社員、佐藤健一さん（仮名／65歳）は、大手企業を40年以上勤め上げましたが、役職は最後まで平社員のままでした。現在は66歳の妻と、郊外の小さなマンションで静かな隠居生活を送っています。

現役時代の佐藤さんは、周囲から「倹約家」という言葉では片付けられないほど徹底した生活を送っていました。昼食は社食かワンコインランチ、飲み会は「家で食べるから」とほぼ不参加。スーツはヨレても着続けるため最低限しか持たず、見栄を張ることは一切ありませんでした。

住居は早めに購入した郊外のマンション。電気・ガス・通信費は常に最安プランをチェックして都度見直し、支払いはすべてクレジットカードに一本化。購入先もポイント還元率を重視し、「なんとなく買う」という無意識の支出を徹底的に排除したのです。同僚からは「付き合いが悪い」「ケチ」「人生つまらなそう」と陰口を叩かれることもありましたが、当の本人はどこ吹く風でした。

実は、佐藤さんの金融資産は、1億円を超える驚異的な金額にまで膨らんでいたのです。

資産1億円を築いたワケ

佐藤さんが「億り人」になれた理由は、決して一獲千金ではありません。その手法は驚くほど地味で、論理的なものでした。

一つ目は、確定拠出年金（DC）の活用です。20年以上前、勤務先で制度が導入された当初から「税制優遇を受けながら長期で積み立てられる」というメリットに注目。投資先はすべて低コストのインデックスファンドに設定し、相場に一喜一憂することなく、淡々と拠出を継続してきました。

そして二つ目が、ビットコインです。世間がまだ「怪しい」「いつか暴落する」と騒いでいた時期から、佐藤さんは毎月3万円の積立をスタートさせました。さらに徹底していたのが、日常支出の“ビットコイン化”です。電気代やガス代の支払いをすべてクレジットカードで支払い、ポイントサイトであらゆる支払いで貯まったポイントをビットコインへ変換。いわば「1円でも多く、将来に回す」その姿勢が、周囲には“ドケチ”に映っていただけだったのです。

売れない億り人

資産家となった佐藤さんですが、退職後に大きな悩みに直面します。それが「税金」の壁です。

現在、日本において暗号資産の利益は「雑所得」扱いとなり、多額の利益を確定させると住民税を含めて最大約55％が税金として差し引かれます。1億円分の利益を確定させても、半分以上が持っていかれる――。佐藤さんは資産があるのに自由に使えない“売れない億り人”になっていたのです。

しかし、この状況には変化の兆しがあります。2025年7月に業界団体から「税率20％の申告分離課税」への改正要望が提出され、令和8年（2026年）の税制改正大綱でもその方向性が示されました。この改正が実現すれば、佐藤さんのような長期保有者にとって、資産を現金化しやすい環境が整うことになります。

ビットコインと税制、そして老後資産の考え方

これまで佐藤さんを悩ませてきた最大55％という税率は、2026年以降の税制改正によって、株式と同様の「20％」へ引き下げられる可能性が高まっています。これが実現すれば、利益確定時の手残りは数千万円単位で変わるため、まさに「待った甲斐があった」といえる状況になるでしょう。

こうした背景には、ビットコインが、ブロックチェーン技術の発達、ビットコイン決済の普及、ETFの承認などを通じ、暗号資産としての地位を確立してきたことにあります。この10年で、ビットコインは驚異的な値上がりをみせました。暗号通貨の可能性については今後も注目していきたいところです。

ただし、価格変動は非常に大きく、老後資金等を目的とした「守りの資産」としてはまだまだハイリスクな状態ですので、「攻めの資産」として価格の変動幅を十分に考慮しながら「守りの資産」に付加する位置づけで保有しておく程度がよいでしょう。

お金は人生を豊かにするための「道具」

佐藤さんが「億り人」になれたのは、他人の評価に振り回されず、自分なりのスタンスを貫いた結果にほかなりません。

ただし、忘れてはいけないのは、お金はあくまで人生を豊かにするための「道具」であり、多く残すこと・貯めること自体がゴールではないという点です。本来は、「どんな暮らしをしたいのか」「なにに満足を感じるのか」を先に考え、そのうえで使うお金と貯めるお金のバランスを設計することが重要となります。

流行や周囲の声に惑わされることなく、自身で情報を得て納得できる道を選ぶ――。それこそが、資産形成と幸せな老後を両立させる近道ではないでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー