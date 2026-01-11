1文字足して英単語の意味を変える脳トレクイズです。「ear」を少し変えて「梨」を作るには？ じっくりと考えてみてくださいね。

写真拡大

よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！ 脳トレにもなる英語クイズです。

今回のお題は「耳」を表す英単語「ear」。1文字足して「梨」に変えてみてください。

問題：「ear」に1文字足して「梨」にしてください

「ear」にアルファベットを1文字足して、果物の「梨（なし）」という意味の単語を完成させてください。

1. P
2. D
3. B

答えを見る






正解：1. P

正解は「1. P」で、単語は「Pear」でした。

▼解説
「ear（耳）」の前に「P」を付けるだけで、秋の味覚である「pear（梨）」という単語に変身します。ほかにも「ear」をベースに作れる単語は数多く存在するので、気になった人はぜひ調べてみてくださいね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)