【英語クイズ】「ear」に1文字足して「梨」を作るには？ じっくり考えて！
よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！ 脳トレにもなる英語クイズです。
今回のお題は「耳」を表す英単語「ear」。1文字足して「梨」に変えてみてください。
1. P
2. D
3. B
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「ear（耳）」の前に「P」を付けるだけで、秋の味覚である「pear（梨）」という単語に変身します。ほかにも「ear」をベースに作れる単語は数多く存在するので、気になった人はぜひ調べてみてくださいね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は「耳」を表す英単語「ear」。1文字足して「梨」に変えてみてください。
問題：「ear」に1文字足して「梨」にしてください「ear」にアルファベットを1文字足して、果物の「梨（なし）」という意味の単語を完成させてください。
1. P
2. D
3. B
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：1. P正解は「1. P」で、単語は「Pear」でした。
「ear（耳）」の前に「P」を付けるだけで、秋の味覚である「pear（梨）」という単語に変身します。ほかにも「ear」をベースに作れる単語は数多く存在するので、気になった人はぜひ調べてみてくださいね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)