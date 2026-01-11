大雪警報と繰り返される「準備不足」 警告もドライバーの過信で立ち往生多発の現状

2026年1月11日、気象庁は「暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報」の最新情報を発表しました。

急速に発達する低気圧と強い冬型の気圧配置により、12日にかけて西日本から北日本の広い範囲で大荒れの天気が予想されています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「夏タイヤでスタックした高級SUV」です 画像で見る

特に北陸や東北地方の一部では、24時間で80センチ以上の降雪が見込まれるなど、交通機関への深刻な影響が懸念される状況です。

こうした気象情報が発表されるたびに、道路管理者や関係機関は冬用タイヤの装着やチェーンの携行を強く呼びかけていますが、準備不足の車両によるトラブルは後を絶ちません。なぜ同じような事故やトラブルが後を絶たないのでしょうか。

記憶に新しいところでは、2025年12月に岐阜県高山市の国道41号において、タイヤチェーン未装着の大型トレーラーがスタックし、立ち往生する事案が発生しました。

現場は特別豪雪地帯にも指定される山岳区間でありながら、当該車両はノーマルタイヤのまま走行していたことが国土交通省 中部地方整備局のSNS投稿によって明らかになり、ネット上ではその無謀な運行計画に対し厳しい批判の声が上がりました。

また、2026年の年明け早々には、鳥取県智頭町の国道53号においても、ノーマルタイヤを装着した外国製SUV（電気自動車）が走行不能となる事案が発生しています。

このケースでは、スタックしただけでなく、狭隘な道路上でUターンを試みて車線を塞ぎ、長時間の交通規制を招いたことから、「身勝手すぎる」「重大なインシデントだ」といった怒りのコメントがSNS上に殺到しました。

ではなぜ、ノーマルタイヤ（夏用タイヤ）での雪道走行はこれほどまでに危険視されるのでしょうか。

日本自動車タイヤ協会（JATMA）は、ノーマルタイヤについて「積雪路や凍結路の走行を想定したものではない」と明確に定義。夏用のゴムは低温下で硬化する性質があり、雪や氷の上ではグリップ力を著しく失います。

同協会が公開している制動距離の比較データによると、時速40kmで積雪路面を走行した場合、スタッドレスタイヤと比較してノーマルタイヤの制動距離は約1.6倍に延びるという結果が出ています。

さらに危険なのが凍結路面です。

時速25kmという低速走行であっても、ノーマルタイヤの制動距離はスタッドレスタイヤの約1.6倍を記録しており、交差点の手前でブレーキを踏んでも停止できず、交錯する車両や歩行者に衝突するリスクが極めて高いことが科学的に実証されています。

「都市部だから多少の雪なら大丈夫」「慎重に走れば問題ない」という過信は、物理的な限界を無視した危険な判断と言わざるを得ません。

夏タイヤで走ったら違反！ 冬タイヤも寿命に注意！ 潜むリスクは？

ノーマルタイヤでの雪道走行は、物理的に危険であるだけでなく、法令違反となる可能性があります。

道路交通法第71条に基づき、都道府県の公安委員会が定める規則では、積雪・凍結道路においてすべり止めの措置（冬用タイヤやチェーンの装着）を講じることが義務付けられています。

これに違反した場合、反則金（普通車で6000円）が科されることがあります。

また、スタッドレスタイヤを装着しているドライバーも油断は禁物です。JATMAは冬用タイヤの使用限度として「50％摩耗」の基準を設けています。

タイヤの溝が新品時の50％まで摩耗すると、溝の底にある「プラットホーム」と呼ばれる突起が露出します。

このサインが出ているタイヤは、車検上の溝深さを満たしていても冬用タイヤとしての性能は寿命を迎えており、十分な制動力を発揮できません。

プラットホームの確認方法（画像提供：ブリヂストン）

大雪が予想される際は、不要不急の外出を控えることが最善の策ですが、やむを得ず運転する場合は、自身のタイヤの状態を確認し、チェーンを携行するなど、万全の備えが求められます。

たった1台のスタックが、多くの人の生活と安全を脅かす可能性があることを、ハンドルを握るすべてのドライバーが認識する必要があります。