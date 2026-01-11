高輪SAUNAS

写真拡大

　都市型リトリートとして設計された新しいサウナ施設“高輪SAUNAS”が、2月9日（月）から、東京・高輪ゲートウェイ駅にあるニュウマン高輪にグランドオープンする。

【写真】贅沢な空間！　高輪SAUNASのフロアマップ

■プライベートサウナ室も用意

　今回スパ施設のプロデュースやプラントベースフードの企画＆開発を行うTOYOKEが手掛けオープンする高輪SAUNASは、「都市での休息と回復」をコンセプトにサウナ室、水風呂、休憩という基本的なサウナ体験を拡張する施設。

　浴室は、スウェットロッジをモチーフにしたインスタレーションサウナ室“Hamon”や、高輪の都市景観が楽しめるパノラマウィンドウを備えたサウナ室“Panorama”など、男性5室と女性3室が用意され、いずれも2種類の水風呂と湯船を完備している。

　また、サウナ大好き芸人マグ万平氏監修によるウィスキング対応のプライベートサウナ室が登場。加えて、アウフグースや、植物の心地よさに包まれるハーバルリトリート、生演奏による音に特化したサウンドリトリートといった、独自に開発したサウナプログラムも楽しめる。

　さらに、レストラン、ワークスペース、ナップスペース、アロマラボが併設されるほか、エントランスには入場者以外も利用できるTOYOKEの新しいカフェレストラン「＝CAFE（イコールカフェ）」がオープンし、素材本来の味わいを丁寧に引き出したメニューが味わえる。