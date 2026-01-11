元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。移動手段について持論を展開する場面があった。

飛行機と新幹線で夫婦で意見が分かれるというリスナーから「移動手段で好きなものありますか？」と聞かれた松岡は「これはもう圧倒的に僕は新幹線です」ときっぱり。「前も言いましたけど、広島までだったら新幹線で行きます。さすがにそれ以降、福岡とかやと飛行機で行きますけど。だから函館も犬いるときは新幹線で行くので、あんまり変わらないんですよね、4時間ぐらい、広島も函館も。だから、例えば、みんなで大阪だとか、神戸だとかって仕事があった時も、“あ、俺大丈夫”って。自分で新幹線で帰ってましたよ、よく」と明かした。

「飛行場に行くまでの移動時間と飛行機を待ってる時間で、飛行機降りてからの時間って考えたら、新幹線とあんまり変わらなかったりするのよ。下手したら、スムーズに行きゃ新幹線のほうがね、東京に至っては“いや、俺もう着いてっけど”みたいな。みんなまだ羽田だけど、俺も家にいるよみたいな時もあったんで。なおさら新幹線のほうが好きなんですよね」とした。

「景色見ながらっていうのが好きなのかなあ。もちろん、空を見ながらね、今、空弁も売ってますし、空港で。でも何なんだろうなあ」と松岡。「新幹線の中でビールとかチューハイとか買い込んで、お弁当広げて飲むのはすごく好きだし、いいんだけど。飛行機でお酒買って持ち込んで、プシュってあんまり飲まないんだよね、俺。なんでだろう？何が違うんだろう？」と話した。

「例えば、仕事で行く時にちょっとプレミアクラスとか座らせてもらう時もあるんだけど、その時に“ビールください”って。軽食みたいなのとおつまみみたいなものと、お飲み物も聞かれた時に“じゃあビールください”って言うけど。帰りの時に言うぐらい。でも、350（ml）を1本もあれば十分。でもやっぱ新幹線だと2時間半とか3時間とか乗れっから、ビール以外にも駅弁でちょっとつまんで。そこからチューハイに変えてとかいう楽しさもあるのよ、ハイボールにしてとか。それを楽しめるのが新幹線だから、俺は圧倒的に新幹線が好きっていう気がします」と笑った。