¡ÚÂîµå£Ô¥ê¡¼¥°¡ÛÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦º´Æ£Æ·¤¬Ã±¡¦Ê££²¾¡¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬Èá´ê¡×£²£°£²£¶Ç¯½éÀï¤Ç¿ÀÆàÀî¤ò£´¡½£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¥Á¡¼¥àÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤Ø
¢¡Âîµå¡¡¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¡Ê£±£°Æü¡¢²£ÉÍ¹ñºÝ¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡½÷»Ò£³°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¼ó°Ì¤ÎÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò£´¡½£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ£±£´¾¡ÌÜ¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÅÀ¤ò´Þ¤à¾¡¤ÁÅÀ£´£¹¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¤Ïº£µ¨¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±¤Î£´ÇÔÌÜ¡Ê£±£´¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£´£·¤Ç£²°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦º´Æ£Æ·¤¬£²£°£²£¶Ç¯½éÀï¤«¤é¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£Âè£±»î¹ç¤Ç¤Ï£²£¹Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¼ÇÅÄº»µ¨¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£ºòÇ¯£¸·î¤ÎÂÐÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¤Îºù°æ²Ö¡¢Ä¥¿ð¡ÊÃæ¹ñ¡ËÁÈ¤òÅÝ¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âè£´»î¹ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â²¬ÅÄ¶×ºÚ¤ò£³¡½£±¤ÇÂà¤±¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¢Â³¶¯ÂÇ¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹¶ËÉ¤ÇÃ±¡¦Ê££²¾¡¤òµó¤²¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¾¡¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡ÊÂè£´¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤â£³¡½£±¤È£´¡½£°¤Ç¤Ï°ã¤¦¡££´¡½£°¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÀÄÌÚºéÃÒ¤¬¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£¸°Ì¤ÎÄ¥¤ò£³¡½£±¤Ç·âÇË¡£Âè£³»î¹ç¤Ç¤Ï£²£±ºÐ¤Î²£°æºéºù¤¬¡¢¸ÞÎØ£²Âç²ñ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¿ÀÆàÀî¤Î¼ç¾¡¦Ê¿ÌîÈþ±§¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¡È´°Éõ¡É¾¡Íø¡£²£°æ¤â¡ÖÂè£±¥²¡¼¥à¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¼è¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²¥²¡¼¥àÌÜ¤«¤é¤Ï¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤é¥ä¥Þ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¥¡¼¥¿¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤ÎÄ¹¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤ËËë¤ò³«¤±¤¿£Ô¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬½éÇ¯ÅÙ¤«¤é£´Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤à£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡£¿ÀÆàÀî¤¬ºòµ¨¤ò´Þ¤á¤Æ£²ÅÙÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£·µ¨¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ïºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£±°ÌÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¿ÀÆàÀî¤ËÇÔ¤ì¡¢Äº¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö²¿¤È¤«ºÇ¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÎÈá´ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£