½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡½¡½¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊMC¥È¥ê¥ª¤¬Á÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡Ù¡£
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC3¿Í¤¬¿Í¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¡ÈÀÐ¤³¤í¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥³¡¼¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆ°¤¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÁõÃÖ¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿À³Ê¤¬ÏªÄè¡ªÍ½ÁÛ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÅ·¼Ùµ´¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É
»þº¹¤Ê¤¯±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤Ç¤Ê¤ó¤È1500km¡ª¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤é880km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿Ê¡²¬¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÁàºî¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤¨!? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥¨¥³¡¼¥Ö¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Û¥é¥ó¤¬Î¾¼ê¤ËÁõÃÖ¤ò°®¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿³«È¯¼Ô¤Î¹áÅÄ¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¹áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁàºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£Ìá¤»¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ê¼«Á³¤È¡Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¡ÖÆ³¤«¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö±³¤¯¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢½ÐÀî¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼Â¸³¤Î»þ¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤ÇÄ©Àï¡£¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¶ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¡¢¹áÅÄ¤µ¤ó¤Î±ó³ÖÁàºîÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¤·¡¢¡Ö¥¹¥´¥¤¡ªÀèÀ¸ËÜÊª¤À¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÍè¤ëÍè¤ëÍè¤ë¡£Íè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¥¨¥³¡¼¥Ö¡×¤Ë¤è¤ë±ó³ÖÁàºî¤Î´¶³Ð¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é°ìÀÚÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥Û¥é¥ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡ÖÈ×ÀÐ¤ÎÂ¹ø¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÈ×ÀÐ¤¹¤®¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿°ìÌÐ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡ÖÅ·¼Ùµ´¤À¤«ÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÌäÂê¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º»ØÅ¦¡£°ìÌÐ¤Ï¿ÞÀ±¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È±þÀï¤·¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£