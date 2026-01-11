¸å²ù¤Î½éÀï¤«¤éÃæ2Æü¡Ä¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)¤¬¡È»Ï¤Þ¤ê¤Î1¥´¡¼¥ë¡É¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀäÂÐÅª¤ÊFW¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
[1.10 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè2Àá ÆüËÜ 3-0 UAE ¥¸¥Ã¥À]
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î1¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2ºÐ¾å¤ÎU-23UAEÂåÉ½¤ò3-0¤Ç·âÇË¡£º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç2Ç¯)¤Ï¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¼«¿®¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¾è¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½øÈ×¤Ë¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°È¾5Ê¬¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤½³¤ë¤Û¤¦¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½³¤ëÅÓÃæ¤ÇGK¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£±¦¤ËÈô¤ó¤ÀÁê¼êGK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½éÀï¡¦¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¸å²ù¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£4-3-3¤Ç1¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£»î¹ç¤Ï5-0¤È²÷¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤Î´é¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤âÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾Ç¤ì¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£¼«¾Ê¤«¤éÃæ2Æü¤Îº£Àá¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Î²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Î¢¤ËÈ´¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼²ó¿ô¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡×¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÎ¢È´¤±¤òÁÀ¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Àþ¤«¤é²¼¤ê¤ÆÜ¸¤Î¥×¥ì¡¼¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤Þ¤ÇºÇÁ°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¿ÈÄ¹190cm¤ò¸Ø¤ëÄ¹¿ÈFW¤À¡£ÉÄ»ú¤Ç¤¢¤ë¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤ÎÈ¯²»¤Ï¡Ö¥ï¥Ç¥£¥±¡×¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯²Æ¤ÎÂç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÈ¯Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢7·î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤ä9·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÁê¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤¤¤Ö¥¢¥¸¥¢Áê¼ê¤Î¤ä¤êÊý¤ä¡¢µåºÝ¤ÎÉôÊ¬¡¢Á°È¾¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÍè¤ë°õ¾Ý¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Îµ¤¸õ¤ä¡¢´¥Áçµ¤Ì£¤ÇµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼Ç¤Ë¤âÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Î1¥´¡¼¥ë¤ò¶»¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖFW¤Ç½Ð¤ë°Ê¾å¡¢½Ð¤¿»î¹ç¤ÇËè²óÉ¬¤º¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¡£¾Ç¤ì¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£1ÆÀÅÀ¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀäÂÐÅª¤ÊFW¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
