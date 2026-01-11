黄砂が大陸からやってくる？

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、けさ（11日）まで日本列島に黄砂が飛来していましたが、その後は一旦落ち着く見込みです。

【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？ 6時間ごとの黄砂シミュレーション

13日（火）から九州地方、中国地方に飛来する可能性がるということです。

黄砂はどのエリアに来るのか？【画像①】はきょう（11日）午前9時半現在、気象衛星ひまわりの画像です。

1１日（日）の黄砂はどうなる？

10日（土）の黄砂のシミュレーションは、【画像②～】のとおりです。北海道などに飛来が予想されていますが、その後落ち着く見込みです。

1２日（月）の黄砂はどうなる？

1２日（月）は黄砂は飛来しない見込みです。

1３日（火）の黄砂はどうなる？

1３日（火）は九州地方に飛来する可能性があります。

1４日（水）の黄砂はどうなる？

1４日（水）は中国地方に黄砂が飛来する見込みです。

黄砂が飛来するエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。