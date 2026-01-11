TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』のノンクレジットエンディング映像が公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は175万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

第2話のエンディングを彩った「花と夢」は、ファンと推し、その関係性そのものをテーマに据えたような楽曲。作詞・作曲を手がけたのは、俳優としてだけでなく音楽活動でも幅広く活躍する城田優だ。公開されたノンクレジットエンディング映像では、「花と夢」をF/ACEの5人が歌う様子が映し出されている。また、F/ACE メンバーの表情や仕草、ファンの推し活にかける情熱なども捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）