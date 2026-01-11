お笑いタレント・やす子（27）が、10日に公式X（旧ツイッター）を更新し、波紋を呼んでいる。

午後11時10分に投稿されたのは「心疲れました」という6文字だけの投稿。意味深な内容で、「心疲れたって言葉見てこっちまで胸がぎゅってなったよ…」「心配ですよ。少し休んでくださいね」「どうかご無理なさらずに」「なぜ？」「そんな時は深呼吸して、自分を甘やかす時間を作ってあげてくださいね」など、心配するファンの声であふれた。また、英文でも書き込みもあった。

やす子は9日のX投稿では、“炎上”を自虐。「最近のやす子は 面白くなさすぎて炎上 声が気持ち悪いで炎上 逃走中のミッションに参加しなくて炎上してますが、今夜も炎上の予感です……平和な証拠だね 灰〜〜〜〜〜〜！！」とつづり、同日に放送されるフジテレビ「全力!脱力タイムズ」に出演すると告知した。

同番組では、プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんとの騒動についての話題となり「最初にフワちゃんイジってくるのここ（脱力タイムズ）か。フワちゃんでしょ、あれ」と苦笑。「ずっと言ってるけど、全部テレビマンがカットしてきたんだ！フワちゃんの名前をずっと出してた！誰だ、カットしてきたヤツは！」とぶっちゃける一幕もあった。