俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、久々に再会した“お兄ちゃん”との2ショットを披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】本田望結と“お兄ちゃん”の2ショット（複数カット）

Instagramには「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が一番やね!!」という絶賛の声が寄せられた、スケートリンクで優雅にポーズを決める動画や、「色っぽい！」「どこの誰と行ったのさ〜」などのコメントが寄せられた、東京ディズニーシーで撮影したプライベート感あふれる写真など、様々な姿を披露している本田。

また21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と、体の変化について明かし話題になった。

久々に再会した“お兄ちゃん”との2ショットを披露

2026年1月9日は、「お久しぶりのお兄ちゃん。＃家政婦のミタ」と、2011年に日本テレビ系で放送されたドラマ『家政婦のミタ』で兄妹役を演じた中川大志との2ショットを披露した。

2人の姿にファンからは、「最高の2ショットです」「2人ともすっかり大人！」「久しぶりに会えて良かったですね！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）