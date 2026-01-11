俳優大泉洋（52）が、10日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。オープニングに福山雅治と登場し、アナウンサーばりの進行を披露した。

通常番組の冒頭は同局安住紳一郎アナウンサーと三谷幸喜氏が進行するが、この日は大泉と福山が登場。まず大泉は天気の話題で「今日の東京は比較的暖かかったですね」と切り出すと、「ところがですね、明日から明後日、成人の日にかけまして日本海側を中心に大雪や猛吹雪にとなる恐れがあるそうなんです」とパネルを用いて説明。「連休の移動をされる方も多いでしょう。最新の情報にご注意ください」と慣れた様子で呼びかけた。

またこの日は木星が地球に近づき最も明るく見えるタイミングで、大泉は「我々がいる東京・赤坂からも見えるそうなので、中継カメラに切り替えてみましょう」と流れるように進行。「肉眼でも見えるようですが。いかがですか？福山さん」などと福山にも振った。

2人で会話を続ける中、三谷氏が「おいおい！いつまでやってんだよ！ちんたらちんたらよ！茶番だ茶番だ！やめちまえ！」と荒っぽく登場。「だって今年最初ですよ？何で君らがいるんだよ」と“オープニングジャック”にクレームを付けた。

大泉は「ものすごくうれしかったんです。すごく私上手だったんじゃないですか？」と自身の進行がうまくいったことにニンマリ。安住アナが「上手だった」「すごいこなれた気象予報士の感じがありました」と評すると、大泉は「お茶の間の皆さん、（天気情報を）信じてなかったら困る。本当ですからね！皆さん」とカメラ目線で訴えて笑いを誘った。