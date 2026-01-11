ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２回が１１日、放送される。４日の第１回の視聴質を分析したＲＥＶＩＳＩＯ株式会社の発表によると、最も注目されたシーンは主人公の木下小一郎（後の豊臣秀長＝仲野太賀）でもその兄・藤吉郎（後の豊臣秀吉＝池松壮亮）でもなく、織田信長（小栗旬）の苛烈さを見せつけた場面だった。

１時間に拡大された初回のラスト近く、隣国美濃の斎藤義龍（ＤＡＩＧＯ）が放った刺客らを返り討ちにした信長が家臣らに報復を命令。藤吉郎と小一郎らを前に「美濃の毒がどこまで回っているやも知れぬ。見せしめじゃ。間者の身内は女子供に至るまでことごとく殺せ」と言い放った。信長配下に美濃の間者がおり、動向が義龍に漏れていたのだった。

ＲＥＶＩＳＩＯが公表した第１回視聴者の「注目度」では、このシーンが８０・６％で最も高かった。注目度は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を示す。シーンに注目している度合いが分かるデータだ。小栗・信長が豊臣兄弟２人を食ったような数字となった。

この結果に同社は「パブリックイメージそのままの冷酷な織田信長に、視聴者の関心が集まったと考えられます」とコメントした。小栗の大河出演は１９９５年の「八代将軍吉宗」から２０２２年の初主演作「鎌倉殿の１３人」を経て、１０度目。信長役はドラマ・映画の「信長協奏曲」に次ぐ２度目。こうした背景から「（今回の）この配役はＳＮＳでも大いに話題になっており、視聴者の注視を誘う大きな要因となったのでしょう」と要因を挙げた。

第１回の平均注目度は７２・３％％で、前作の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を１・６ポイント上回った。同社によると、両作品のテレビオン率（世帯視聴率と同じ、ＲＥＶＩＳＩＯ調べ）が同程度だったことを踏まえると、「豊臣兄弟！」の方が視聴の「質」が高かったことが分かると飲見方も示した。