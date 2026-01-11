Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』3.20より期間限定上映 ゴジュウウルフの新たな姿「セイントゴジュウウルフ」登場
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』が、3月20日より期間限定上映され、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売されることが決定した。あわせて、2大スーパー戦隊のレッドが並ぶティザービジュアルも解禁された。
【動画】スーパー戦隊究極の対決が幕を開ける特報映像
本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年、そして「VSシリーズ」30周年という節目を飾る作品。ゴジュウジャーとブンブンジャーが、シリーズの歴史に刻まれる激闘を繰り広げる。
現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）は、指輪の力で最高最強の“ナンバーワン”を目指す物語。そして、2024年2月まで放送されていた『爆上戦隊ブンブンジャー』は、車をモチーフにした“バクアゲ”な物語。この2作品が夢の共演を果たす。
ティザービジュアルには「ゴジュウジャー」と「ブンブンジャー」、両戦隊のレッドが描かれている。キャッチコピーには「全ての戦いに終止符を――」と掲げられ、本作がスーパー戦隊シリーズファン必見の集大成であることを予感させる。
手前に立つゴジュウウルフは、初披露となる姿・セイントゴジュウウルフとして堂々と構えている。このセイントゴジュウウルフがどのように誕生するのか、今後の情報解禁にも注目したい。
さらに後方には、チャンピオンジャケットをまとったブンレッドがポーズを決める。背景に広がる宇宙には「ゴジュウジャー」と「ブンブンジャー」それぞれの戦隊エンブレムが浮かび上がり、2人のレッドの輝く姿が、2大スーパー戦隊による夢の共闘を強く印象づけるビジュアルとなっている。
なお、本作のBlu-ray＆DVDは、通常版に加え、作中で初登場するセンタイリングや主題歌CDが付属した【特別版】（初回生産限定）も同時発売される。
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』は、3月20日より新宿バルト９ほかにて期間限定上映。7月29日にBlu-ray＆DVD発売。
