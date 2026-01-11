野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演した。

スタジオには、新日本プロレス１・４東京ドームのプロレスデビュー戦でＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取した２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロンが登場した。

張本氏はウルフへ「私は、期待しているんですよ」と伝え、親交のあった日本プロレス界の父・力道山を引き合いに出し「過去の力道山みたいな世界を制するプロレスラーになってもらいたいんです」と期待した。

さらに「もともと金を取った人ですから。あの力道山も関脇からプロレスラーになりましたから。彼は柔道で金を取った人ですから、それなりの選手になってくれると思います。見に行きたいし応援に行きたい」とエールを送るとウルフは「お願いします」とお辞儀していた。

番組では、１・４ドームのデビュー戦をＶＴＲで紹介。他の出演者は「あっぱれ」を送ったが、張本氏は「まだまだ、あっぱれは後です」と明かし「世界チャンピオンになったら大あっぱれをあげます」と期待していた。