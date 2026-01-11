京都1Rでアクシデント

11日に行われた中央競馬の京都1R（ダート1800メートル）で、メイショウソウテン（牡3、鈴木）の和田竜二騎手が落馬した。負傷のため、この日の残り7鞍が騎手変更に。和田竜は調教師試験に合格。2月末の騎手引退を前にアクシデントに見舞われ、ファンからは心配の声が続出した。

メイショウソウテンに騎乗した和田竜は、1コーナーで進路が狭くなって落馬した。この日は3R以降、計7鞍騎乗予定だったが、JRAから騎手変更が発表された。

昨年12月には調教師試験合格が発表され、騎手生活も今年2月末まで。引退へのカウントダウンが進む中で発生したアクシデントに、X上のファンも胸を痛めている。

「和田さん大丈夫かな。このまま引退とかイヤだよ」

「和田さん心配だな…」

「騎手変更…無事でいてください」

「どうか無事で…軽傷であって…」

「心配すぎるんだが」

「和田さん、落馬したんか… あと少しだから、お大事に…」

「2月まで無事に乗ってるところ見たいよ」

48歳の和田竜は1996年にデビュー。テイエムオペラオーとのコンビでGI・7勝を挙げ、2018年の宝塚記念はミッキーロケットで制した。11日現在でJRA通算1534勝としている。



（THE ANSWER編集部）