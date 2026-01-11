サッカー日本代表の妻、モデル由布菜月が第1子妊娠を発表 夫の上田綺世とお腹ふっくら2ショット
モデル・インフルエンサーの由布菜月（27）が10日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。夫は、サッカー日本代表選手の上田綺世（27）。
【写真】サッカー日本代表・上田綺世の妻、モデル由布菜月が第1子妊娠 お腹ふっくら2ショット
由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と発表。
続けて「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と伝えた。
そして「忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います」とつづり、夫・上田との仲睦まじい2ショットや、お腹ふっくら姿を披露した。
由布は1998年1月20日生まれ、福岡県出身。YouTubeの登録者数は16.5万人で、同世代から支持を集めている。夫の上田は1998年8月28日生まれ、茨城県出身で、鹿島アントラーズなどでストライカーとして活躍、現在はオランダのフェイエノールトでプレーする。
【写真】サッカー日本代表・上田綺世の妻、モデル由布菜月が第1子妊娠 お腹ふっくら2ショット
由布は「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と発表。
続けて「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と伝えた。
由布は1998年1月20日生まれ、福岡県出身。YouTubeの登録者数は16.5万人で、同世代から支持を集めている。夫の上田は1998年8月28日生まれ、茨城県出身で、鹿島アントラーズなどでストライカーとして活躍、現在はオランダのフェイエノールトでプレーする。